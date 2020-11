Annak, hogy még kezdeményezni sem lehet népszavazást, nem a járványhoz, hanem a kormány hatalmi visszaéléseihez van köze – mondta Karácsony Gergely a Telexnek. A november elején kihirdetett veszélyhelyzeti törvény ugyanis tiltja a helyi népszavazásokat és azok kezdeményezését is, így érinti a Karácsony által nemrég bejelentett helyi népszavazási akciót is, amivel a közvetlen uniós forrásokat kényszerítenék ki az önkormányzatoknak.

Bár a helyi népszavazáshoz nem feltétlenül kell aláírást gyűjteni, hiszen azt a képviselő-testület vagy bizottság is elrendelheti, a november elején kihirdetett veszélyhelyzeti törvény tiltja a helyi népszavazásokat, sőt, azok kezdeményezését is. Ez márpedig nemcsak számos, folyamatban lévő népszavazási kezdeményezést, de azt a Karácsony Gergely budapesti főpolgármester által néhány hete bejelentett helyi népszavazási akciót is érintheti, amelynek célja kifejezetten a közvetlen uniós források önkormányzatoknak és helyi lakosoknak való kikényszerítése lenne – írja a Telex.

Karácsony a Telexnek azt mondta,

annak, hogy még kezdeményezni sem lehet a népszavazást, szerinte nem a járványhoz, hanem a kormány hatalmi visszaéléseihez van köze.

A főpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament szakbizottságai támogattak egy sor olyan módosító indítványt, amelyek egyrészt köteleznék a kormányokat az önkormányzatok bevonására a válságkezelő támogatások felhasználásába, másrészt lehetőséget adnának az önkormányzatok közvetlen támogatására is.

Karácsony hozzátette, hogy a kezdeményezés indokai azért is tovább erősödtek, mert Orbán Viktor bejelentette, hogy megvétózza az uniós költségvetést, azaz

fékezi, akadályozza az európai válságkezelést saját hatalmi-gazdasági érdekei miatt, a jogállami kritériumokról szóló politikai vita kapcsán

Azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzre pályázhatnának a városok, ha közvetlenül juthatnának EU-s forrásokhoz, Karácsony a lapnak azt mondta: a szabadvarosok.hu oldalon pontosan kiszámolható az összeg, így bármelyik város és budapesti kerület kiszámolhatja, mennyi pénzhez jutna az önkormányzata, ha megvalósulna a kezdeményezés. Mint mondta:

Budapestre több mint 200 milliárd jutna, de az ország legkisebb települése, a 8 lakosú Iborfia polgárai is kapnának 1,5 millió forintos segítséget.

Ez akkor, amikor a településeknek 3 kihívással: a járvánnyal, a válsággal és a kormányzati elvonásokkal is meg kell küzdeniük, nagy segítség lenne – tette hozzá Karácsony.

Karácsony szavai alapján tehát a főváros akár ezt a több mint 200 milliárd forintos forrást is elbukhatja akkor, ha Orbánék valóban megvétózzák a következő hétéves uniós keretköltségvetést, valamint az NGEU-t.

A Telex emlékeztet, hétfőn az uniós nagyköveti értekezleten formálisan is politikai vétót emelt a magyar és a lengyel kormány képviselője a 2021–2027-es uniós költségvetés (MFF) és a koronavírus miatt létrehozni tervezett, helyreállítási alappal kapcsolatos saját forrás rendelet ellen. Orbán Viktor is hivatalosan tájékoztatta az uniós vezetőket arról, hogy Magyarország vétózni fog.

Forrás: Telex, 24.hu