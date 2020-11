Már a magyarországi települések 91 százalékában van igazolt fertőzött – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján. Továbbra is be kell tartani a bevezetett intézkedéseket, mert nem látni még, hogy jönne a tetőzés, az egészségügyi ellátórendszer működőképességének a fenntartása a cél – hangzott el még a mai tájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: a legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében van, ahol 29 240, illetve 19 191 igazolt pozitív embert regisztráltak. A legkevesebb fertőzöttet, 1972-t Tolna megyében tartanak nyilván.

Az aktív fertőzöttek megoszlása hazánkban jelenleg a következők szerint alakul:

Budapesten 29 240 fő,

Pest megyében 19 191 fő,

Győr-Moson-Sopron megyében 9824 fő,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7056 fő,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6846 fő,

Hajdú-Bihar megyében 6719 fő,

Bács-Kiskun megyében 6133 fő,

Veszprém megyében 5430 fő,

Vas megyében 4701 fő,

Csongrád-Csanád megyében 4495 fő,

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4160 fő,

Fejér megyében 4123 fő,

Békés megyében 3822 fő,

Baranya megyében 3797 fő,

Heves megyében 3596 fő,

Komárom-Esztergom megyében 3583 fő,

Nógrád megyében 3382 fő,

Zala megyében 3360 fő,

Somogy megyében 2423 fő,

Tolna megyében 1972 fő.

A 47. héten Békéscsabán, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron nőtt a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, ezekben a városokban a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani. Kecskeméten és Szolnokon ugyanakkor az örökítőanyag csökkenő mennyiségét mérték – ismertette.

A tisztifőorvos közölte: hétfőn 3929 új fertőzöttet regisztráltak, jelenleg 7598 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 638-an vannak lélegeztetőgépen. "Ezek a számok enyhén emelkedő tendenciát mutatnak, de talán már nem exponenciális mértékben nőnek" – fogalmazott.

Az idősek minél inkább kerüljék a zsúfolt helyeket, kérjék meg fiatal szeretteiket, hogy vásároljanak be, szerezzék be a kellő gyógyszereket, fizessék be a különböző számlákat