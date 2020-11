Felmérés: megint csökkent a Fidesz támogatottsága

Augusztus óta 5 százalékponttal alacsonyabb Orbánék támogatottsága.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A ZRI Závecz Research Intézet 24.hu-nak elküldött kutatása szerint a választókorú népesség körében

jelenleg 31 százalékon áll a Fidesz. Ez az augusztusi 36 százalékhoz képest 5 százalékos rontást jelent.

A kormánypárt egyébként augusztusban volt csúcson ebben a ciklusban, és bár azóta csökken a támogatottsága, még mindig magabiztosan vezet a választókorú népesség körében.

A kutatás azt mutatja, az ellenzék legerősebb pártja a DK, Gyurcsányék az elmúlt negyedévben 10 százalékot értek el, most 11 százalékot.

A Momentum és a Jobbik 7-7, az MSZP továbbra is 5 százalékon áll, az LMP és a Párbeszéd támogatottsága is ugyanakkora maradt, 2-2 százalékos. A Mi Hazánknak és a Kétfarkú Kutyapártnak októberben 2-2 százalékos volt a tábora, most 1-1 százalékosak. A pártnélküliek aránya 32 százalék.

A biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 47 százalékos, a második helyen a DK áll, 17 százalékkal. A Momentumot az elkötelezett választók 11, a Jobbikot 10 százaléka támogatja. Az MSZP 7 százalékos az aktív szavazók körében, a Mi Hazánk, az LMP, a Kétfarkú Kutyapárt és a Párbeszéd 2-2 százalékot kapna.

A kutatás arra is kitér, hogy ha csak a Fidesz-KDNP és a hat ellenzéki párt közös listája között lehetne választani, szoros verseny lenne.

További részletek a 24.hu cikkében.