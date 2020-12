Rengeteg magyar kamionos ragadt kint Dovernél, ahol a határzár miatt több tízezer sofőr vesztegel.

Kint élő magyarok tartják a lelket a Dovernél veszteglő honfitársaikban, vízzel és élelemmel segítik őket – számolt be az RTL Klub pénteken.

Korábban a Telex írt arról, hogy a kamionjukban, úton rekedt kamionosok segítségére azonnal segítő Facebook-csoport alakult, és kint élő magyarok egész segítő hálózatot építettek ki:

bevásároltak a sofőröknek, és különböző trükköket alkalmazva el is juttatták azokat hozzájuk, sőt, volt, akinek inzulinra volt szüksége, többen azonnal ugrottak, hogy segítsenek.

A Dovertől néhány km-re levő repülőtérre, ahová betereltek több ezer kamionost nem lehet bemenni, így a csomagokat úgy juttatták be többek között a helyi magyarok, hogy befelé tartó kamionosok vitték be és osztották szét, de lengyelek és magyarok is töltöttek fel olyan videót, ahol a kerítésnél kívülről adták be a vizet, ételt.

Zimányi András sofőr az RTL Klub Híradójának nyilatkozott a kilátástalannak tűnő helyzetükről és arról, hogy a kényszer karácsony főleg a családosokat érintette a legnehezebben. Mint mondja,

a kint élő magyaroktól feléjük áradó szeretet tartotta bennük a lelket, ugyanis rengeteg élelemmel, gyümölccsel, vízzel látták el őket.

Egy kint élő magyar, Fülöp Vivien nemrég összesen 21 adag ételt főzött meg és juttatott el a kamionosoknak, most pedig már 25 adaggal tudott segíteni.

Nyilván én sem így képzeltem, és azt az űrt, ami a lelkemben volt furcsa módon pótolta az a hihetetlen segítség hullám, illetve az a szeretet áradat ami jön felénk, felém

- fogalmazott Zimányi András. Egy másik magyar kamionsofőr, Szeleczki Sándor egy kicsi, feldíszített karácsonyfát is kapott.

Vigasztaltuk egymást, hogy hát bele kell törődni ebbe

- nyilatkozta. Mindeközben már megkezdték a tesztelést, a kamionosokat araszolva, húszasával engedik a kikötőbe.

https://t.co/KJ1lgKECj0 ... Szentestét. És pár napot volt csak lezárva a határ, tehát semmi sem változott igazából járványügyi szempontból. Szóval döbbenet, amit tettek. Napok óta ezen puffogok, csak most végre indulhatnak haza.

Fürdés, kaja, minden nélkül. — Euthymia (@Euthumia) December 25, 2020

Forrás: RTL Klub, Blikk