Kedden kora délután kisebb földrengés volt Magyarországon több helyen is. A Propeller olvasói Zalaegerszegről, Keszthelyről és Cserszegtomajról is jelezték, hogy erős rezgést éreztek. Többen kirohantak a kertbe. A földrengést lehetett érezni egyebek mellett Budapesten, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen is. Horvátországból 6,3 erősségű földrengést jeleztek kedden kora délután.

A Propeller olvasói Zalaegerszegről, Keszthelyről és Cserszegtomajról is jelezték, hogy nagyon is érzékelték az erős rezgést kedden fél 1 körül. Cserszegtomaji olvasónk azt írta:

megremegett az egész ház, a karácsonyfán pedig kilengtek a díszek

Hozzátette:

Felkaptam az alvó kiskutyám és kirohantam vele a kertbe

"Nagyjából fél percig tartott az erős rezgés" – tette hozzá az olvasónk.

Zalaegerszegen az egyik multinacionális cég dolgozói is érezték a rezgést a több emeletes épületben.

A 24.hu azt írja, hogy a rengést több budapesti kerületben is lehetett érezni: Józsefvárosban mozogtak a csillárok, Erzsébetvárosban megremegett a poharakban a víz, Ferencvárosban 6-8 centit kilengett a karácsonyfa teteje. Az enyhe rengés 15-20 másodpercig tartott – teszi hozzá a 24.hu.

Az ország déli, nyugati megyéiből is jelezték, hogy ott is rengett a föld. Balatonszemesről, Szombathelyről, Kaposvárról, Pécsről, Bajáról, és Zalaszentlászlóról is jelezték, hogy érezték a rengést.

Mozgott alattam a gurulós szék, kilendültek a lámpák, az ablakdíszek. Recsegést nem hallottunk, tehát a ház valószínűleg bírta

– írta a 24.hu-nak András Bajáról.

Az Időkép beszámolója szerint

Pécsen berengett az egyik áruház, ezért mindenkit kiküldtek.

A Katasztrófavédelem azt jelentette, hogy a rengés Baranya megyében ezidáig három településen okozott kisebb anyagi károkat, sérülésről nem érkezett bejelentés.

Bács-Kiskun megyében is földrengést lehetett érezni – írja a baon.hu. A lap olvasói Kiskunhalas, Baja és Kecskemét térségéből is jelezték, hogy érezték, hogy megmozdult alattuk a föld. Volt, ahol a virágok, máshol a csillár, vagy az ágy mozdult meg a beszámolók szerint. Megmozdult a Föld Solton is 12.22-kor. A közösségi oldalakon sokan jelezték, hogy mintegy 20-30 másodpercen keresztül a település minden részén jól érezhetően mozgott a talaj, a székek, a karácsonyfán a díszek, mozogtak a csillárok.

Valószínű a horvátországi 6,3-as magnitúdójú 11 óra utáni földrengés utórezgéseit lehetett érezni most Magyarországon – teszi hozzá a 24.hu. A Jutarnji List szerint Zágrábban 20 másodpercig tartotta földrengés, Petrinjában pedig épületek dőltek össze. Egy gyerek meghalt, erősítette meg Darinko Dumbović polgármester.

A 444.hu cikke szerint a Jutarnji List arról is ír, hogy Zágráb nagy része áram nélkül maradt, leállt a villamosközlekedés, nagy a torlódás az utakon, az emberek az utcára mentek. Közben mozgósították a hadsereget, Petrinjába, az epicentrumhoz legközelebbi városba háromszáz katonát vezényeltek a romok eltakarítására és az áldozatok utáni kutatásra. Darinko Dumbović, Petrinja polgármestere szerint a fél város romokban van. A rengést Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Szlovániában és még Olaszországban is érezték.

A Portfolio azt írja, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán tette közzé, hogy Zala, Somogy és Baranya megyében sokan érezték a földrengést. A rengés epicentruma a magyar országhatártól közelítőleg 100 km-re volt, a távolság miatt Magyarországon károk keletkezése nem valószínű. Az epicentrum a horvátországi Petrinja településnél lehetett, a Google térképének jelzése alapján.

Forrás: 24.hu, baon.hu, MTI, Portfolio, 444, Propeller