Éjjel megérkezett az újabb havazás a Dunántúlra – számolt be az Időkép. Mint írják: jelenleg a Dunántúl északi felén és a főváros térségében hullik a hó, de a következő órákban a Dunántúl déli részén is havazás kezdődik. A legtöbb hó Zalában várható.

A szerdai helyzethez képest most jóval hidegebb légkörbe érkezett meg a csapadék és a felszínen is fagypont körül alakul a hőmérséklet, így csak havazás alakult ki. Az Időkép több olvasói fotót is közölt a hótakaróról.

Reggelre a Dunántúl északi része, majd Zalaegerszeg és környéke is behavazódtak. Néhol 10 centi is összegyűlt.

Megint okozott fennakadásokat az első nagyobb havazás

A Propeller egyik olvasója jelezte, hogy reggel fél 9 környékén a Zalaegerszegről vezető 76-os főúton, Keszthely irányába a csácsi arborétumnál nagy dugó alakult ki az emelkedőn, mivel két kamion elakadt párhuzamosan egymás mellett, így az oda érkező hókotró sem tudott dolgozni. Zalaegerszeg és Hévíz között összesen két hókotrót látott autóval munkába utazó olvasónk, az egyik a dugóban várakozott, a másik pedig szintén állt Alsópáhok környékén, valószínűleg utasításra várva. Olvasónk szerint a hókotróknak az emelkedő környékén kellett volna várakozni hajnalban, és időben megkezdeni a sószórást és az út takarítását, hogy a reggeli csúcsforgalomban ne legyen ekkora fennakadás.

A havazás délután is kitart. A legtöbb hó Zala megyében várható.

Péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki Veszprém megyére havazás miatt, de több helyen előfordulhat havas eső.

Forrás: Időkép, 24.hu