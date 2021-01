Ma megdőlhet a melegrekord, vasárnap este viszont jön a hó

Pénteken napi melegrekord dőlhet, mind országos szinten, mind pedig a fővárosban. A hétvégén azonban mozgalmasabb, több hullámban csapadékos időjárás valószínű. A halmazállapot szombaton döntően még eső lesz, vasárnap délutántól azonban egyre több helyen valószínű havas eső, majd hó.

A fátyolfelhőzet napközben átmenetileg nagyobb területen is megvastagodhat, de némi szűrt napsütésre – a tartósan borult északkeleti részek kivételével – szinte mindenhol számíthatunk – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

Kisebb eső, záporeső legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb környezetében valószínű, de szemerkélő eső máshol is előfordulhat. Emellett estétől délnyugaton, nyugaton is megvastagodhat a felhőzet, és ekkor már arrafelé is előfordulhat gyenge csapadék. Sokfelé lesz erős, főleg az Észak-Dunántúlon helyenként viharos a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 17 fok között valószínű, de elsősorban az Északi-középhegység térségében helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet. Késő estére általában 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com