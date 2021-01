Csak az a háziorvos kaphat teljes béremelést, aki szoros praxisközösséget vállal

A Magyar Nemzet Gulyás Gergely miniszterre hivatkozva számolt be erről.

A háziorvosok is részesülni fognak az orvosi béremelésekről, ám náluk az emelés mértéke attól is függhet, hogy szorosabb, vagy lazább praxisközösséget vállalnak – írta meg pénteki számában Gulyás Gergely miniszter csütörtöki bejelentésére hivatkozva a Magyar Nemzet.

A cikk szerint a kormány az alapellátásban működő orvosok együttműködését látja a jó megoldásnak, ehhez pedig a svájci mintára alapján létrehozandó praxisközösségek lennének a járható út. Ennek a lényege, hogy kevesebb orvos tud több beteget ellátni úgy, hogy konzorciumban dolgoznak és rálátnak egymás munkájára. Egyszerűbb a helyettesítés megoldása egymás között, a praxisközösség vezetője pedig összefogja a tennivalókat.

A miniszter arról is beszélt, hogy a már működő közösségekbe, valamint az újonnan alakulókba is be tudnak csatlakozni a fogorvosok.

A cikk szerint Gulyás a bejelentésében azt is elmondta, hogy amely háziorvos (és állami ellátásban résztvevő fogorvos) szoros praxisközösséget vállal, "az teljes egészében megkapja a béremelést, ha lazább formát választ, akkor az orvosi bértábla szerinti különbözet nyolcvan százalékát kapja, ha pedig egyáltalán nem vesz részt praxisközösségben, akkor a különbözet harminc százalékával emelik a fizetését."

A lap kitért arra is, hogy tavaly nyújtották be a Parlamentben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, amely kapcsán az orvosok három lépcsőben kapnak béremelést.

A Magyar Orvosi Kamara által kidolgozott bértábla szerint egy kezdő orvos bére 2023-ra a korábbi 255 ezer forintról 687 ezer forintra nő (a cikkből nem derül ki, hogy ez bruttó, vagy nettó-e – a szerk.), míg egy 40 éve a pályán lévő háziorvos 525 ezer helyett 2,4 milliós fizetést kap majd.

Az idéntől elindult béremelés az orvosokat, szakorvosokat, fogorvosokat, szakfogorvosokat, gyógyszerészeket, szakgyógyszerészeket, illetve a kormányrendeletben meghatározott munkakörben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat is érinti. Viszont a törvény januártól egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a paraszolvenciát (hálapénzt) elfogadókat és azt kínálókat is.