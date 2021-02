Szabadon engedték a koronavírus-gyógyszerekkel kereskedő orvost

A bíróság szabadon engedte azt a fővárosi orvost és társát, akik a megalapozott gyanú szerint koronavírus-gyógyszerekkel kereskedtek. Az ügyészség ennek nagyon nem örül, ezért fellebbezést nyújtott be.

Az Index az ügyészségre hivatkozva arról számolt be vasárnap reggel, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szabadon engedte azt a budapesti orvost és társát, akik a megalapozott gyanú szerint koronavírusos betegségben szenvedőknek szánt gyógyszerekkel kereskedtek. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség (FNYÜ)a döntést azonban nem tartja elfogadhatónak, ezért fellebbezést jelentettek be. Az FNYÜ álláspontja az, hogy a bűncselekmény súlyát fokozza, hogy az orvos visszaélt a járványhelyzettel, és attól is tartanak, hogy tettét megismételheti.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a megalapozott gyanú az volt, hogy az orvos egy korábbi páciense segítségével értékesítette ezeket a gyógyszereket pénzért, jogellenesen.

Csütörtökön a Fővárosi Nyomoző Ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség embereivel közös akcióban öt gyanúsítottat hallgatott ki, az orvost és a bűntársát őrizetbe is vették. Az orvost vesztegetéssel és sikkasztással is gyanúsítják. A bűntárs az Index cikke szerint beismerő vallomást tett, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig ugyan megalapozottnak vélte a gyanúsítást, ám mégis úgy döntött, hogy a két férfi szabadlábra kerülhet.

Az RTL Klub Híradója úgy értesült, hogy az eset a Szent László Kórházban történt, ahol pénteken egy másik ügy is előkerült: egy 42 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint hamis igazolásokat adott ki harminc személynek, akik így soron kívül kaphatták meg a koronavírus elleni vakcinát.

Az Index kereste az ügyben a kórházat és az ügyészséget is, egyelőre nem kaptak választ.

(Forrás: Index)