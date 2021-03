Eperjes Károly: "Istennek hála, hogy van nekünk Viktor"

A színész a 24.hu-nak adott interjút, amelyben beszélt Orbán Viktorhoz való viszonyáról, és arról is, hogy korábban rendszeresen drogozott a filmfesztiválokon.

Eperjes Károly szerint Orbán Viktor embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg. A színész elmondta, hogy katolikus, keresztény embernek nevelték a szülei, akiknek elvesztése komoly traumát jelentett a számára:

„Kimondhatatlanul hiányoznak. Mindkettejük halála annyira megviselt, hogy fél-fél éven keresztül képtelen voltam szöveget tanulni, lemondtam az összes új feladatot, neurológiára is kerültem.”

Eperjes arról is beszélt, hogy egy időben drogozott is, ezt azzal magyarázta, hogy úgy vélte, ha drogost játszik, magának is ki kell próbálnia a szereket, de belátta, hogy ez téves megközelítés. Drogozott nemzetközi filmfesztiválokon is.

Eperjes Orbán Viktorról is nyilatkozott:

„Viktor embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg. Míg így küzd, kötelességem teljes erőmmel támogatni. Meg Kövér Lacit is, Áder Janit is, és minden tisztességes küzdőt, aki zarándokol és nem ténfereg. Mindennap imádkozom, hogy legyen erejük a történelmi tetthez. Ehhez fogható hatalmas külső és belső ellenséggel korábban talán csak a nagy magyarjaink küzdöttek: Széchenyi, Rákóczi, Szent László, Szent István.”

