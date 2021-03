Hol késnek a járványadatok?

Semmi hír az elhunytak és a kórházban kezeltek számáról.

Frissítés: délben befutott a statisztika.

Délelőtt 11-ig nem kerültek fel a friss járványadatok a kormányzati portálra. Ennek okát nem közölték, a legutóbbi cikk Galgóczi Ágnes intelmeit szemlézi:

Húsvétkor is fontos az elővigyázatosság, mivel úgy tűnik, hogy még mindig a járvány felívelő szakaszában vagyunk

- mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Galgóczi Ágnes hozzátette: csak hétfőn 8 ezer új beteget regisztráltak. A brit mutáció sokkal gyorsabban és könnyebben terjed az első hullámot okozó vírusnál.

A járványügyi osztályvezető arra kéri a lakosságot, hogy a járvány terjedésének megakadályozásáért mindenki a legszűkebb családi körben töltse a húsvéti ünnepet. A beoltott nagyszülők látogatása rövid legyen, és a járványügyi és higiéniai szabályok betartása mellett történjen! – emelte ki Galgóczi Ágnes.

Kitért arra is, hogy az oltás folyamatos, a második vakcinát is mindenkinek biztosítják, a jövő héten a pedagógusok oltására is sor kerül, és az oltási programba a várandósok is bekerültek – tudatta Galgóczi Ágnes.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Árvai Károly