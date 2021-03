Öregek otthonába került Kovács László volt külügyminiszter

A szocialista politikus volt az MSZP elnöke, három kormányban is betöltötte a külügyminiszteri posztot, majd hosszú éveken át az Európai Bizottság adóügyi biztosi posztját is betöltötte.

A volt külügyminiszter nem nagyon mutatkozott a nyilvánosság előtt – utoljára tavaly szeptember végén adott interjút az Indexnek.

A Blikk olyan, több forrásból is megerősített információkhoz jutott, miszerint

a szocialista politikus már egy fővárosi idősek otthonában lakik.

Amikor A Blikk felhívta a volt külügyminisztert, elfoglaltságára hivatkozva visszahívást ígért. Ez meg is történt:

fél órával később már jókedvűen újságolta, a hír igaz.

Kovács László otthona a főváros egy csendes, nyugodt, zöldövezeti részén fekszik. A pártelnök kiemelt ellátásban részesül, az intézmény vezetői. A lap szerint

egy egyágyas, fürdőszobás apartman az övé, ahol szinte szállodai körülmények között élhet: a liftes épületnek csodálatos, ősfás parkja van, napi háromszori étkezést biztosítanak számára, takarítják a szobáját, mosnak, vasalnak rá, de igény szerint be is vásárolnak neki.

Az intézmény tájékoztatója szerint több millió forintot kell fizetni itt egy lakásért, és ehhez jön még havonta körülbelül 160 ezer forint térítési költség. Emellett egyéb szolgáltatásokhoz is hozzájuthat a bentlakó, de ez már pluszpénzbe kerül: van fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika és ebédre is vendégül láthat itt bárki egy barátot, ismerőst vagy családtagot, bár ezek a lehetőségek most, a járványhelyzetben szünetelnek.

Az egykori külügyminiszter 2015 nyarán még újranősült, a frigy előtt gyermekük is született

