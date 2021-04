Még szombatig pusztít a fagy a gyümölcsösökben, aztán talán kitavaszodik végre

Fagyos, behavazott hajnal után az Észak-Dunántúlon megint havazhat.

Fotó: pixabay.com

Továbbra is nagy területen fog fagyni reggel, de hétvégén ismét visszatér az igazi tavaszi idő – írja a meteorológiai szolgálat a honlapján.

Napközben egy felhőtömb halad kelet felé, illetve gomolyfelhők is képződnek, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Több helyen – délnyugaton kisebb eséllyel – alakulhat ki zápor, hózápor, esetleg zivatar is lehet. Emellett reggel az Észak-Dunántúlon havazhat is. Késő délután, estefelé megszűnik a csapadék, a felhőzet is jelentősen csökken. Az északnyugati szél ismét nagy területen erősödik meg, néhol viharossá is fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. Késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

És ha még ez sem lenne nyomasztó: zivatarok, főleg villámlás miatt az ország hat keleti megyéjére adott ki citromsárga figyelmeztetést a szolgálat.

A több napos előrejelzés szerint még szombaton os várható a hajnalban fagy.

Forrás. met.hu

Címlapkép: pixabay.com