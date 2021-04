Hatalmas beruházás indul, emiatt elbontatják a tavon álló cölöpházakat is.

A tervek szerint épül majd egy ökocentrum, sportközpont, kikötő, 100 ágyas szálloda, vendégházak, kemping, étterem, új strand és kikötő, hogy minél több turistát csábítsanak ide, és készül egy 880 férőhelyes parkoló is. A kivitelező a Mészáros és Mészáros Kft.

Fotó: MTI/Beliczay László

A tervről még 2 éve írt az Átlátszó, most pedig hosszú riportban számolt be a Fertő-tavi építkezésről az osztrák der Standard. Magyarország második legnagyobb tavának fejlesztésére 2016-ban irányzott elő 7,9 milliárd forintot a kormány, majd ezt az összeget előbb 2019-ben 23,2 milliárdra, míg végül 32 milliárd forintra emelték.

A cikk bemutat egy rejtélyes férfi által készített drónvideót arról, hogy most hogy néz ki a védett terület. Az osztrák lap is kiemeli, hogy Magyarországon tilos az engedély nélküli drónfelvétel készítése, ezért a nevét nem tudni a videó tulajdonosának, aki a posztjában csak annyit írt, hogy a gyermekkori nyarait a tó partján, Fertőrákoson töltötte és most „tönkreteszik a gyermekkori álmát”.

Forrás: 444.hu

Címlapkép: Fortepan