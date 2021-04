A magyaroknak elegük van a bezártságból, és külföldön akarnak nyaralni az idén

Ez derült ki a Tárki friss felméréséből.

Fotó: Pixabay

A magyarok több mint 70 százaléka tervez utazást az idén, háromból két ember pedig belföldön szeretne kikapcsolódni. Igaz ugyan, hogy sosem látott népszerűségnek örvend a Balaton és hatalmas lehetőséget kaphat Budapest, de az ATV által megkérdezettek szerint az embereknek elegük van a bezártságból és sokan inkább külföldre vágynak.

A Tárki az Everguest megbízásából készített egy felmérést, mely szerint a válaszadó magyarok 71,7 százaléka tervez utazni 2021-ben. Háromból ketten azonban belföldön tervezik ezt.

Sosem látott népszerűségnek örvend a Balaton és Budapest is. A turisztikai tanácsadó cég számításai szerint akár egymillió magyar is utazhat a fővárosba, ha több kulturális programmal és jó ár-érték aránnyal várják őket.

A belföldi turizmus előtt eszerint kiváló lehetőség áll, Monos János turisztikai szakértő azonban a belföldi turizmusból származó költekezés a megszokottakhoz képest elenyésző lesz.

"Budapesten sem a hajósok, sem a vendéglátósok, sem a szállodások, senki nem fog tudni talpra állni. Fel kellene fogunk, hogy nem Japánról van szó ahol egy japán Japánban sokkal többet költ, mint Japánban egy külföldi. Nálunk ez sajnos nem igaz.”

A Turisztikai Szektor Saját Érdekképviseletének alapítója, Szalai Edit szerint még mindig a külföldi célpontokat keresik az emberek. Ennek oka az is, hogy az embereknek már elegük van a bezártságból. Hozzátette azt is, hogy az árak is fontos tényezők a kérdésben: válsághelyzetben sokaknak nincsen kerete.

Forrás: ATV

Címlapkép: Pixabay