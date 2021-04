Továbbra is 200 fölött a járvány áldozatainak száma

A beoltottak száma 3 419 450 fő, közülük 1 453 300 fő már a második oltását is megkapta.

Fotó: Pixabay

Elhunyt 214 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 001 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 469 592 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 265 374 főre csökkent.

7 507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 876-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos.

A kormány szerdai ülésén hozott döntésekről a csütörtöki Kormányinfón adnak tájékoztatást.

A járvány megfékezéséért a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát továbbra is kötelező a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, és érvényben marad este 10 órától a kijárási tilalom is.

Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan ugyanakkor közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót – emlékeztettek. A teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek majd nyitva. Az ott tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen. Jelentős segítségnek nevezték, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.

A kormány emellett május 23-áig meghosszabbította a határellenőrzést, amelynek változatlanul a járvány megfékezése és a Magyarországra belépők ellenőrzése a célja.

Forrás: Koronavírus

Címlapkép: Pixabay