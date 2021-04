A hazai Bonafarm-csoportnál dolgozók egy nap igazolt, fizetett távollétet vehetnek igénybe, ha kijönnek az oltások kellemetlen mellékhatásai.

A G7.hu számolt be arról, hogy az egyik legnagyobb magyarországi áruházlánc, a Penny Market németországi anyacége a múlt héten jelentette be, jutalmazni fogja a koronavírus-oltást felvevő alkalmazottait.

A Rewe-csoport nem az első kiskereskedelmi lánc Németországban, amely jutalommal motiválná dolgozóit az oltásra. Az Edeka-Nord 50 eurós kupont ad a beoltott munkavállalóinak.

Bár Magyarországon eddig nem hallottak hasonló ösztönzésről, mintegy negyven magyarországi céget kerestek meg körkérdésekkel, köztük a legnagyobb foglalkoztatókat, illetve a legnagyobb kiskereskedelmi láncokat és iparvállalatokat, amelyeknek a zárt térben, közösségben dolgozó alkalmazottai különösen ki vannak téve a járványnak.

A több mint 14 ezret foglalkoztató kiskereskedelmi lánc, a Spar minden dolgozójának készített egy edukációs kiadványt a járvánnyal kapcsolatban, amelyben az elérhető oltásokról is szó van.

Audi Hungária szintén és a Mol számolt szintén plakátkampányt indított, szórólapon mutatták be az elérhető oltóanyagokat, rendszeresen jelentetnek meg cikkeket a témában.

– írta a MOL, hozzátéve, hogy minden tartalmat külsős egészségügyi szakértőkkel is egyeztetnek, illetve interjúkat készítenek virológusokkal és infektológusokkal.

Az Aldi azt írta, hogy

A köztulajdonban álló cégek közül egyedül válaszoló BKV szintén azt írta, hogy elindították az oltási igény felmérését, ennek az eredményéről ennyit írtak:

A személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályokat betartva természetesen nem vezetnek nyilvántartást az eddig beoltott munkatársakról.

Ösztönzőként több cég – mint az Auchan, a BKV, az Ikea, a Mol, a Spar, a Tesco és az Unilever – is azt említette meg, hogy biztosítják, támogatják az oltáson való megjelenést.

Egyedül a több nagy magyar mezőgazdasági céget magába foglaló, Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Bonafarm-csoport írta azt, hogy:

Az Audi, a Mercedes és a Suzuki egyaránt arról számolt be, hogy dolgoznak egy oltópont létesítésén a gyáruk területén.

A Suzuki azt írta, hogy saját költségen oltanák be munkatársaikat, ha erre lehetőségük nyílna a jövőben. Az Audi pedig azt, hogy ha a hatóságok hozzájárulnának az oltópont létrehozásához, akkor nemcsak a saját dolgozóikat olthatnák be, hanem a beszállítóik dolgozóit is. Sőt, szívesen szerepet vállalnának munkatársaik családtagjainak és a régióban oltásra regisztráltak beoltásában is egy városi oltóponton.