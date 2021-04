Nem buliként kell megélni a terasznyitást, hanem felelősségként a még nem beloltottakért, akik továbbra is veszélyben vannak és kórházba kerülhetnek – írta Kemenesi Gábor virológus a Facebook-oldalán vasárnap este.

Sokan kérdezték mit gondolok a terasznyitásról és arról ahogy ezt sokan megélték. Egyetlen képpel válaszolnék így vasárnap este. Ezt nem egy buliként kell megélni, hanem felelősségként a még nem beoltottakért akik továbbra is veszélyben vannak és kórházba kerülhetnek és természetesen felelősségként, hogy az éttermeken segítsünk és az ágazat továbbra is működhessen, hetek múlva is és ősszel is. Felelősséggel egymásért... Csak érdekesség: A bulizós képek főszereplői a jelenleg ~10-25%-ban átoltott 18-40 éves fiatalok, emellett a járvány még tart