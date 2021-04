Csengeri örökösnő vallomása: Kósa Lajos ajánlkozott, hogy segít az 1300 milliárd forintos örökség megszerzésében

Igencsak hajmeresztő kijelentéseket tett a csengeri örökösnő szerdán, a mátészalkai bíróságon tett vallomásában. Egyebek között elmondta, hogy Svájcban Kósa Lajos luxusszálló-számláját ő fizette. Egy szerződés aláírásánál pedig ott volt a német külügy- és pénzügyminiszter Budapesten állítása szerint.

A Telex helyszíni tudósítása alapján kerülnek ki újabb részletek a sajtóban csengeri örökösnőnek elnevezett P. Máriának bűnperének első tárgyalási napjáról. A nő ártatlannak vallotta magát kihallgatása elején. A vádlottnak nincs igazmondási kötelezettsége, szabadon védekezhet, amelynek lényegében egyetlen törvényi korlátja van: nem vádolhat másokat hamisan.

800 millió eurót ajándékozott volna Kósa anyjának

A csalással vádolt nő azt állította, hogy euromilliárdokat örökölt az apja után. Vallomása szerint

a Fidesz debreceni politikusa nemcsak elhitte, de aktívan közreműködött a hagyaték megszerzésében, több ajándékozási iratot aláírt, amely alapján több millió eurós ajándékot és a hagyaték kezelési jogát is megkapta volna.

P. Mária azt állította: 1300 milliárd forintot örökölt a Németországban élt apjától.

Kósa közreműködött volna a hatalmas vagyon rendezésében, amiért cserébe a nő mintegy 800 millió forintnyi eurót ajándékozott volna a politikus édesanyjának.

Ugyan a Fidesz politikusa később azt állította, hogy szélhámosság volt az egész, kiderült, hogy többször is találkozott a nővel, és egy közjegyző előtti megállapodást is aláírt.

"Soha nem kerestem Kósát azzal, hogy hagyatékomat segítsen megszerezni, vagy, hogy befektessek. Ezt ő ajánlotta fel, miután leellenőrizte, hogy valós dologról van szó. Ő ajánlotta fel, hogy mindenben segítséget nyújt, hogy mielőbb hozzájussak, hogy ez a vagyon Magyarországon legyen befektetve, itt legyen használva, ne külföldiek intézzék"

- mondta az asszony a bíróság előtt.

P. Mária szerint több minden hiányzik a vádiratból, például az “a budapesti közjegyzőnél írt megállapodás” 2009 októberéből, amelynek megírásánál “Guido Westerwelle és Wolfgang Schauble voltak jelen”

- a bíró nem kérdezett rá, hogyan kerül az ügybe, pláne egy budapesti közjegyzőirodába az egykori német külügyminiszter és a német belügyi, majd pénzügyminiszter.

- jegyzi meg a Telex.

Elmondása szerint többször járt Svájcban Kósával, ahol magánbanki vezetőkkel, ügyvédekkel találkoztak.

“A Savoy hotelben lévő szállását is én fizettem”

– mondta az asszony. (Ebben a szállodában most, a koronavírus miatti nyomott árakon is legalább 400 euró egy éjszaka.)

Kósa a nyomozóknak tett korábbi tanúvallomása alapján inkább hitt a „csengeri örökösnő” történetének, mint nem.

Mint korábban megírtuk, négyszer is találkozott Svájcban a „csengeri örökösnővel”, és több ottani bankhoz is elkísérte a nőt. Előtte egy svájci ügyvédnél is járt Sz. Gábornéval, hogy a nő a számlájához hozzáférést nyújtó felhatalmazást adjon Kósának.

Kósa: nem fogadtam el pénzt vagy vagyoni értéket

Ezen kívül rendőrségi jegyzőkönyvben Kósa Lajos feleségének, Porkoláb Gyöngyinek a vallomása is arra utal, hogy a fideszes politikus elég komolyan vette az ügyet. A politikus felesége azt mondta, 2013 tavaszától háromszor is felmerült, hogy Kósa menjen el Sz. Gábornéval Németországba tárgyalni Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszterrel. Kósa arra kérte feleségét, hogy kísérje el őket tolmácsolni. A találkozókat végül a szélhámosnő mindhárom alkalommal az utolsó pillanatban lemondta.

Kósa már korábban is többször tagadta a vádakat, de két nappal a mátészalkai tárgyalás előtt közleményben tagadta a róla megjelent állításokat. Azt írta,

„semmiféle jogcímen, semmilyen összeget, vagyoni értéket soha nem fogadtam el, nem vettem át, sem a bíróság előtt álló személytől, sem mástól. Minden egyéb állítás alaptalan.”

(Beszámolunk a per újabb fejleményeiről.)

