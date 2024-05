Nagyszabású ünnepséggel emlékezett pénteken a Ferencvárosi Torna Club (FTC) arra, hogy 125 évvel ezelőtt ezen a napon alapították meg az ország legnépszerűbb sportegyesületét.

A "Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz" mottó jegyében, a Groupama Aréna előtt tartott ünnepségre több mint 800-an kaptak meghívót, köztük a klub bajnokai, legendái, jelenlegi és korábbi dolgozói, művész szimpatizánsai, szurkolói, szponzorai, az FTC Baráti Kör tagjai, valamint a média képviselői.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke beszédében kiemelte:

1899-ben a klub létrehozásával 30 ember álma vált valóra, ma pedig már millióknak okoz boldogságot és "mára hazánk elválaszthatatlan része lett".

Hozzátette: a 125 év telis tele volt küzdelmekkel, hatalmas sikerekkel, legendás győzelmekkel, hatalmas sportolókkal.

Hozzátette,

az alapításkor kevesen gondolták volna, hogy a Fradinak markáns és hangsúlyos véleménye lesz fontos, sorsfordító történelmi eseményekben.

Emlékeztetett rá, hogy amikor 1939-ben a fasizmus előretörésekor a magyar labdarúgást "zsidótlanították", és ellehetetlenítették az MTK működését, csak a Fradi és az Újpest mert felszólalni az akkori intézkedésekkel szemben. Kubatov felidézte azt is, hogy pár évtizeddel később a kommunista diktatúra éveiben elvették az FTC színeit és megfosztottak a nevétől, de ezeket az 1956-os forradalom napjaiban visszavették. Kitért arra is, hogy amikor az egyesület alapító elnökének, Springer Ferencnek a szobrát 1963-ban felső utasításra el kellett távolítani a falelátós stadionból, Dalnoki Jenő megbeszélte a munkásokkal, hogy vágják azt darabokra, ássák el. Ezt követően több mint 10 év elteltével újra felállították és most is őrzi a Groupama Arénát.

Az elnök szerint bár a kívülállók számára őrültségnek tűnik, de a fradistáknak természetes, amit Dalnoki Jenő tett, miszerint a személyes boldogulását tette kockára a közösségért. "Minket ez különböztet meg más kluboktól, ez tesz minket naggyá, mert őrülten szeretjük ezt a klubot" – fogalmazott Kubatov, aki szerint ha 100 év múlva lesz olyan sarka a világnak, amit Magyarországnak hívnak, akkor Fradi is mindig lesz.

Az ünnepségen felszólalt a zöld-fehér klub szimpatizánsa, Miklósa Erika, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett opera-énekesnő, Nyilasi Tibor, az FTC magyar bajnok labdarúgója, majd vezetőedzője, Simon Petra, az FTC saját nevelésű junior Európa-bajnok kézilabdázója, valamint Sike András, olimpiai bajnok, az FTC birkózó-szakosztályának vezetője. Valamennyien felidézték személyes élményeiket, amellyel elköteleződtek a klub és a Fradi-család mellett.