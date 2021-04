Hadházy keményen beleállt Szijjártóba: A kormány olyan lélegeztetőket ajándékozott Libanonnak, amiről "az angol orvosok azt mondták, hogy akár veszélyesek is lehetnek"

Egyszerű a képlet a képviselő szerint: irtó drágán megvesszük a gagyit, aztán ajándékként rásózzuk másokra.

Fotó: pixabay.com

"A Magyar Közlönyben megjelent, hogy olyan (...) kínai lélegeztetőgépet ajándékoztunk Libanonnak, amiről az angol orvosok már egy éve azt mondták, hogy semmire sem jó, viszont akár veszélyes is lehet. Nem is igazi lélegeztetőgép, inkább a betegek szállításánál jelent átmeneti segítséget

- posztolta szerdán Hadházy Ákos független parlamenti képviselő.

A politikus úgy vélekedik, kell ehhez pofa: először megvesszünk a gagyiból irtó drágán irtó sokat, aztán meg elajándékozgatjuk.

A külügyminiszternek még ahhoz is elég vastag az epidermisz az arcán, hogy saját maga vigye ki a ketyeréket és húszezer maszkot (gondolom, az is kínai gagyi). Ezúton kérünk elnézést libanoni barátainktól! És kérjünk elnézést magunktól is, hogy nem tudtuk megállítani a kormány ámokfutását!