Újabb hajmeresztő részletek a kínai egyetemről: részben magyar adófizetők pénzéből fizetik a fenntartását is

A Budapesten Magyarország által fizetendő kínai hitelből kínaiaknak létrehozandó egyetem mellé még egy sportlétesítményt és egy konferenciaközpontot is felhúznak, amelyet a kínai egyetem ingyen használhat majd.

Fotó: pixabay.com

Vagyonkezelő alapítványt hoz létre a kormány a Fudan Hungary Egyetem fenntartására, derült ki a kormány és a Fudan Egyetem megállapodásából – írja egy független képviselő hivatkozva a 444.hu.

Szél Bernadett képviselő Facebook-posztja, illetve az online csak angol nyelven elérhető megállapodás szerint ez az alapítvány kapja majd meg kezelésbe a kínai egyetemnek felajánlott 26 hektárnyi területet, az azon felépülő kampuszt minden kapcsolódó épületével és infrastruktúrájával együtt.

A szerződésből Szél szerint az is kiolvasható, hogy részben az egyetem fenntartását is költségvetési forrásokból finanszíroznák. A szerződésben a kormány azt is vállalta, hogy a kampusz közelében egy modern sportlétesítményt és egy ötezer fős konferenciaközpontot is felépít, amit az egyetem majd ingyen használhat.

Elolvastam és döbbenetes dolgokat találtam a kormánynak a Fudan egyetemmel kötött megállapodásában. 1. Vagyonkezelő... Közzétette: Szél Bernadett – 2021. április 28., szerda

Forrás: 444.hu

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás