Hadházy: a propaganda még akkor is aljas és manipulatív, amikor kivételesen igazat mond

Hadházy Ákos közösségi oldalára írt bejegyzésben hívta fel arra a figyelmet, miszerint a kormány kizárólag hozzá lojális celebekkel bíztat vakcinázásra.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nem tudom, feltűnt-e Önöknek, hogy a kormány – egyébként helyesen – oltásra buzdító hirdetéseiben csupa olyan celeb biztat a vakcinázásra, aki valamilyen módon lojális a kormányhoz. Többen közülük ezt büszkén és nyíltan hirdetik is.

- kezdi bejegyzését Hadházy.

Arról is ír, hogy néhányukat be fogja mutatni, és a rockzenész Nagy Ferenccel kezdi

a HVG-nek adott interjúban meglepő nyíltsággal be is vallotta, hogy miért támogatja a kormányt. A propaganda még akkor is tud aljas és manipulatív lenni, amikor kivételesen igazat mond. Oltásra szükség van.