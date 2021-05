A hét utolsó napján sem kell otthon hagyni az esernyőt

Vasárnap több helyen lehet csapadék az országban, de délután az Észak-Dunántúl nagy részén és a főváros körzetében több órára a nap is kisüthet. Éjszaka és hétfő hajnalban azonban ismét sokfelé eshet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap késő délelőttig jellemzően borult, csapadékos idő lesz, majd nyugat felől csökken a felhőzet, az Észak-Dunántúl nagy részén és a főváros tágabb környezetében több órára kisüt a nap. Itt csapadék délután már nem valószínű, máshol viszont elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

A zivatarok veszélye miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék kivételével az ország területére. Zivatarok miatti elsőfokú riasztás jelenleg Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék teljes területén, Borsod-Abaúj-Zepmplén megye nagyobb részén és Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti járásaiban van érvényben.

Az előrejelzés szerint vasárnap a nyugatias szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Késő estére 10, 15 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka első felében a legtöbb felhő a Dunántúlon és a középső megyékben lesz, és ott alakulhat ki leginkább záporeső, zivatar, de mindenütt csökken a felhőzet és a csapadék területi kiterjedése. Az ország északkeleti harmadában kiderül az ég, ott köd- és párafoltok képződnek. Éjfél után nyugat felől újra egyre többfelé borul be az ég, és ered el az eső, reggelre a Dunántúlon, a főváros tágabb környezetében és a Dél-Alföldön eshet. Néhol intenzívebb csapadékgócok is lehetnek, egy-egy helyen beágyazott zivatar is előfordulhat. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

Az előrejelzés szerint hétfőn a nap első felében jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, gomolyfelhők képződhetnek. Eleinte sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a nap második felében az összefüggőbb csapadékzóna kelet, északkelet felé helyeződik, de a gomolyfelhőkből mögötte néhol még előfordulhat zápor. A déli, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik, zivatar környezetében pedig a szél viharossá is fokozódhat. Hajnalban 6, 13, délután 15, 21 fok lehet.

Forrás: met.hu