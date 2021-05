Hihetetlen, de igaz: a DK politikusa jogerősen nyert a Pesti Srácok ellen

Gréczy Zsolt azért indított pert a fideszes online média ellen, mert zaklatónak nevezték a politikust – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/Kovács Attila

A DK Sajtóiroda jelentése szerint a Pesti Srácok azzal, hogy hamis állításával zaklatónak nevezte, megsértette a Demokratikus Koalíció (DK) politikusának személyiségi jogait. Ennek nyomán a Fővárosi Törvényszék jogerős határozatában kártérítésre kötelezte a Pesti Srácok kiadóját – adta hírül az Index.hu.

Korábban a bíróság helyreigazításra kötelezte a Pesti Srácokat, most fizetniük is kell a hazugságért. Gréczy Zsolt számos pert indított az őt rágalmazó fideszes kiadványok ellen, valamennyit megnyerte. Összesen 19, az ő igazát bizonyító ítélet született. A mostani az első határozat, amikor a rágalmazó fizetni is kényszerül. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. Gréczy Zsoltot a perben a Dr. Czeglédy Csaba és Társai Ügyvédi Iroda képviselte