Szijjártó: Mai naptól pedig a madridi embereknek is lehetőségük lesz végigsétálni a Ferenc Puskás utcán

Szijjártó Péter szerdán tette közzé bejegyzését közösségi oldalán, amelyben arról ír, hogy bármilyen földrészen is jár, Magyarországról Puskás Ferenc neve jut az emberek eszébe.



Fotó:MTI/EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

Már 15 esztendeje, hogy Öcsi bácsi a mennyei futballpályán kergeti a labdát, de még mindig ő a legismertebb magyar a világon.

Bármely földrészen is járok, ha azt mondom „I am from Hungary”, rögtön jön a válasz: „Hungary, Puskás”! Nem tudok olyan messze járni a világban, hogy ne ez lenne a válasz és ez így van jól.