Meg fogjuk hackelni a baloldali előválasztást! – fenyegetőzik a Jobbikból kilépett, majd azóta ideológiailag látványosan a Fideszhez közelítő Volner János.

Volner – aki saját magáról elnevezett kamupártot is alapított – Facebook-videójában azt mondta,

a saját fegyverét fogjuk a "baloldal" ellen fordítani.

Úgy véli, az már most is tisztán látható, hogy az előválasztás akár bűncselekmények elkövetésére is alkalmat ad, Ezt viszont a Volner párt nem fogja hagyni – mondta, és kibírta röhögés nélkül.

Forrás: Facebook/Volner János