Történelmi csúcson a magyar tőzsde

Azután, hogy májusban remekelt, ismét történelmi csúcson a BUX. A forint is erősödik, 70 dollár felett jár az olaj.

A BUX-index már másfél százalékot meghaladó pluszban áll, a Magyar Telekom kivételével mindegyik magyar blue chip jó teljesítményt nyújt. Az OTP már 2 százalékkal, a Mol 1,7 százalékkal, a Richter 1,45 százalékkal, került feljebb – írja a Index.hu.

A forint ma intenzíven mozgott az euróval szemben, és délutánra új tízhavi csúcsra ért, kissé 346 alatt. Ebben segített neki a ma reggel felfelé módosított első negyedéves (egyébként is meglepően erős) GDP-adat és a kedvező feldolgozóipari beszerzésimenedzserindex-adat is. A lap szakértői szerint további hullámszerű erősödés is jöhet.

Fotó: 123 RF.com

A BÉT éppen ma reggel közölte, hogy májusban új történelmi csúcsot ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉ) részvényindexe, kevesebb mint másfél évvel az előző csúcsdöntés után a részvénypiac napi átlagforgalma 28,5 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest.

A BUX-index a mai napot megelőző legmagasabb záróértékét május 21-én érte el 46 396,87 ponton. A hónapot végül 46 371,02 ponton zárta az index, ami 7,4 százalékos emelkedés az előző havi záráshoz képest.

Forrás: Index.hu