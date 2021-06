Felszólították a kormányt: kapjanak Pfizert, akiknél két keleti oltás után nem alakult ki védettség

Az MTI jelentése szerint a Demokratikus Koalíció (DK) szólította fel a kormányt.



A DK azt követeli, hogy a kormány adjon Pfizer-vakcinát azoknak, akiknél két adag keleti vakcina után sem alakult ki koronavírus-elleni védettség, és ezért szeretnék a felvenni a német-amerikai oltóanyagot.

Gy. Németh Erzsébet, a DK főpolgármester-helyettese csütörtöki, online sajtótájékoztatóján azt is követelte, hogy úgy alakítsák át a hivatalos online felületeket, hogy ezek az emberek regisztrálhassanak Pfizer-vakcinára.

Gy. Németh azt is elmondta, hogy a probléma több tízezer embert is érinthet. Hozzátette, a hírek szerint jellemzően a kínai Sinopharm-vakcinával beoltottaknál, közülük is elsősorban az idősebb generáció tagjainál nem alakult ki védelem.

