Újabb részletek derültek ki Palik Lászlóék bombaként berobbant szakításáról

Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, bombaként robbant be a hír, miszerint Palik László és Marsi Anikó kapcsolata véget ért.



Tavaly decemberben Marsi Anikó és Palik László a Dancing with the Stars műsorában még boldogan bújtak össze. Pár nappal később ezekkel az emlékekkel utazott Dominikára az Exatlon műsorvezetője, aki a harmadik éve utazik külföldre, több ezer kilométer távolságra a feleségétől – írja a Borsonline.hu.

Főleg úgy, hogy míg a sportreality zajlik, Palik László saját bevallása szerint kizárja a külvilágot, minden gondolata a produkció körül zajlik.

- nyilatkozta a Borsnak korábban Palik.

A stábnak és nekem az elmúlt öt hónapban nem volt szünnapunk, viszont állandóan sakkozunk az alvási időnkkel. De nincs is szükségünk szünnapra, mert ebből a „flow”-ból nem tudunk, és nem is akarunk kilépni menet közben. Ez olyan felelősséget ró ránk, amit mi vállaltunk. Ez nem panasz, mert most ez az életünk… Egyet tudok biztosan ígérni, június 7-től, majd ha az utolsó adás lemegy, és megkaptam az utolsó nézettségi adatokat, akkor záródik le az Exatlon harmadik szezonja a csapat számára.