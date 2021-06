Beindult a tolongás a választókörzetekben

Már most nagy a tolongás egyes választókörzetekben, ebbe belejátszik az ellenzéki előválasztás is. A 2018-as válaszáson akadt olyan körzet, ahol 20-30 induló is volt.

A hvg.hu cikke szerint már most nagy a tolongás egyes egyéni választókörzetekben az ellenzéki pártok részéről, ebbe belejátszik az ellenzéki előválasztás ténye is. A cikk szerint a 2018-as választásnál volt olyan körzet, ahol 20-30 jelölt versengett az országgyűlési képviselőségért.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap szerint jelenleg a legnagyobb tolongás a budapesti 6-os egyéni választókörzetben van, amely a VIII. kerület nagy részét és a IX. kerület egy kisebb részét foglalja magába – itt most heten vannak versenyben (2018-ban tizenkét jelölt volt). Itt 2018-ban a fideszes Kocsis Máté nyert 40,51 százalékkal, a második az MSZP és Párbeszéd által támogatott DK-s Ara-Kovács Attila lett 32,17 százalékkal. Több ellenzéki párt ekkor saját jelötet indított itt, de a rájuk leadott szavazatokat számítva esélyesnek látszik 2022-ben az ellenzék itt.

Az ellenzéki előválasztáson a DK Manhalter Dániel egykori tévés politikai újságírót, az LMP Demeter Mártát indítja, utóbbit a Jobbik is támogatja. A Momentum és a Mindenki Magyarországért Mozgalom a C8 helyi civil szervezet jelöltjét, Csordás Anettet támogatja. A Fidesz-KDNP a korábbi józsefvárosi polgármester Sára Botondot indítja, a baloldali Szikra Mozgalom Jámbor András korábbi Mérce-főszerkesztőt támogatja. Rajtuk kívül a Mi Hazánk-os Dúró Dóra és szociáldemokrata párti Cséplő Dániel jelentkezett be még a körzetbe.

A cikk szerint hasonló a tolongás egy másik, az ellenzék által nyerhető körzetben, a 4-es választókerületben (amely a II. kerület nagy részét és a III. kerület kisebb részét foglalja magába). 2018-ban itt Varga Mihály nyert a Fidesz színeiben 41,82 százalékkal, a második 37,14 százalékkal a DK-s Niedermüller Péter lett, itt is külön indult a Jobbik, az LMP és a Momentum (az MSZP-Párbeszéd nem indított saját jelöltet). 2022-ben itt a Fidesz Gór Csaba II. kerületi önkormányzati képviselőt indítja, az ellenzéki előválasztáson Tordai Bence (MSZP-Párbeszéd) és a DK-s Kálmán Olga fog megküzdeni, utóbbi mögé beállt a Jobbik (a Momentumos Berg Dániel pedig Tordai javára lépett vissza a hétvégén). A Mi Hazánk Mozgalomnak saját jelöltje lesz (Nagy Attila), és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (MKKP) is elkézópzelhető egy saját jelölt. a cikk szerint. Ebben a körzetben 2018-ban 8 jelölt neve volt a szavazólapon.

A XI. kerületet lefedő 2-es választókerületben is erős az ellenzéki mezőny a cikk szerint: a DK a jobbik támogatásával Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettest indítja, a Momentum Orosz Anna alpolgármestert, az MSZP-Párbeszéd Barabás Richárd alpolgármestert támogatja. 2018-ban itt 9 képviselőjelölt indult, a KDNP-s Simicskó István nyert 46,16 százalékkal, második Gy. Németh Erzsébet lett 1,5 százalékkal lemaradva (a Jobbik, a Momentum és az LMP itt is saját jelölteket indított).

A cikk szerint fővároson kívül is vannak hasonló körzetek, ahol már most sok az ellenzéki jelölt, mert a kormánypárti jelölteket itt könnyen legyőzhetőenk vélik. Ilyen a Baranya 2-es választókerület (Pécs egy része, Komló, Kozármisleny és kisebb falvak tartoznak ide), itt már most négy ellenzéki jelölt van porondon: a DK Zag Gábort, az LMP Keresztes László Lóránt korábbi pártelnököt, mostani frakcióvezetőt jelöli, a Momentum Péderi Tamást, az MSZP-Párbeszéd pedig Szakács László szocialista országgyűlési képviselőt jelöli. 2018-ban itt 12 jelölt indult, végül Hoppál Péter (Fidesz-KDNP) nyert 40,11 százalékkal.

A hvg.hu cikke szerint Pest megye mind a 12 körzetében szoros verseny várható, hiszen a Fidesz 2018-ban csak a körzetek felében tudott 50 százalékon felül nyerni, mert akkor még több ellenzéki jelölt volt. Most például a Pest megye 2-es körzetben a Jobbik beállt Szél Bernadett független országgyűlési képviselő mögé, akit a Momentum támogat – és akivel szemben a DK egyelőre nem indított jelöltet.

Csongrád-Csanád megye 4-es körzetében Lázár Jánossal szemben Márki-Zay Péter vásárhelyi polgármester szállhat szembe, őt a Jobbik és a Momentum támogatja, de várhatóan az MSZP-Párbeszédnek sem lesz saját jelöltje itt, talán csak a DK-nak. A miskolci székhelyű borsodi 1-es körzetben jövőre nem indul a Jobbik elnöke, Jakab Péter, aki 2018-ban mindössze 127 szavazattal kapott ki a fideszes Csöbör Katalintól. A Jobbik itt Szilágyi Szabolcsot indítja, őt a DK is támogatja az ellenzéki előválasztáson a hvg.hu cikke szerint.

Forrás: hvg.hu