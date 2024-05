Fia megölésével vádolják az apát – Még a férfi védőügyvédjét is elborzasztja az eset

Jelenleg is folyik annak a New Jersey-i apának a pere, akit azzal vádolnak, hogy megölte hatéves fiát, miután futópadra kényszerítette, mert úgy gondolta, hogy a gyermeke túlsúlyos. A férfi ártatlannak vallotta magát.

Corey Micciolo – Fotó: Twitter

A Daily Mail információi szerint Christopher Gregort az edzőteremben történt incidens miatt gyermek jólétének veszélyeztetésével, valamint gyilkosággal vádolják.

Bár az apa mindent tagad, az orvosszakértő megállapította, hogy a hatéves Corey Micciolo tompa tárgy okozta sérülésekbe halt bele, szív- és májzúzódásokkal, akut gyulladással és szepszissel. Az állam később gyilkossággal vádolta meg Gregort, miután egy konzultáló orvos megállapította, hogy a sérülések mintázata, eloszlása és jellege összhangban volt a folyamatos bántalmazással, és megállapította, hogy a halál oka emberölés volt – közölte a hirado.hu.

A tárgyaláson levetítették az edzőteremben készült felvételt, melyen jól látszik, Corey felszáll a futópadra, míg az apja a terem másik felében edz. Végül Christopher odamegy a géphez, és elkezdi felgyorsítani azt, aminek következtében a gyerek leesik. A fiú összesen hatszor esik le, Gregor minden alkalommal felkapja, és visszateszi a gépre.

- közölte az apa védője, aki szerint a felvétel nem bizonyítja védence bűnösségét.

