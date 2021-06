Kezdődik a szezon, marad a home office? Elképesztő drágulás a nyaralók piacán

A járvány megtorpanást hozott az országos lakáspiaci áraknál, a nyaralókra ugyanakkor ez nem igaz, a legnépszerűbb térségekben kétszámjegyű volt a drágulás egy felmérés szerint.



Az ingatlan.com csaknem 40 ezer hirdetés alapján vizsgálta, hogy alakult a legfelkapottabb nyaralóövezetekben a lakóingatlanok iránti kereslet, és ez hogyan befolyásolta az árakat. Az elemzés szerint a Velencei-tónál, Gárdonyban az átlagos négyzetméterár idén június elején 655 ezer forint volt, ez 20 százalékos emelkedés éves szinten. Velence településen 17 százalékkal, 618 ezer forintra nőttek a négyzetméterárak, miközben az eladó lakóingatlanok száma, azaz a kínálat lényegében stagnált.

A Balaton északi partján, a Veszprém megyei településeken 756 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami 35 százalékos növekedés éves szinten.

A kiugró mértékű drágulásban szerepet játszott, hogy a kínálat 40 százalékkal csökkent. A Balaton déli partján lévő településeken 700 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár, ami 20 százalékos drágulás. A tó mindkét partján vannak olyan települések, például Tihany, Alsóörs vagy Szántód, ahol egymillió forintot meghaladó négyzetméterárakkal találkozhatnak az érdeklődők.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, a Balaton-parti településeken tapasztalható egymilliós átlagos négyzetméterárakat egyebek mellett az okozza, hogy számos új lakóingatlan épül a térségben értékesítési céllal.

A Tisza-tónál is 20 százalékkal nőttek az árak az elmúlt egy évben, de itt jóval olcsóbbak az ingatlanok. Az átlagos kínálati ár négyzetméterenként 172 ezer forint, Abádszalókot 175 ezer, Poroszlót pedig 179 ezer forintos ár jellemezte június elején. A legkeresettebb nyaralótérségek közé tartozik a Dunakanyar környéke is. A Dunakanyarban tapasztalt árrobbanás az ingatlan.com szakértője szerint nem meglepő, mert a környék egyben a fővárosi agglomerációs övezet része is, ahová folyamatos a kivándorlás Budapestről.

