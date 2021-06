Tragédia: beszélni már nem tudtak az elhunyt magyar focistával, de legalább átölelhették

Az Andráshida SC sportolója, Hegedűs Viktor a pályán esett össze, egy óráig küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni.

„A nagyobbik fiam, Olivér a ZTE-ben focizik, és éppen szintén edzésen vett részt. Azonnal szóltunk neki, hogy mi történt, és ő természetesen a testvéréhez sietett, hogy elbúcsúzhasson tőle.

Beszélni már egyikünk sem tudott Viktorral, de legalább átölelhettük.

Viktor valószínűleg hirtelen szívmegállás miatt hunyt el. Élsportoló volt, sohasem dohányzott és nem is ivott. Egészségesen élt és táplálkozott, mindig vigyázott magára és az egészségére. Soha az életben nem tudjuk feldolgozni a fiam elvesztését. Tökéletes ember volt, mindig kedves és udvarias. Népszerű volt a barátai és a lányok körében is, de ő csak a kedvesét szerette. Képtelen vagyok elfogadni, hogy most is múltidőben kell róla beszélnem, mert tudom, hogy örökre velünk marad. Ő az életem értelme! Büszke vagyok rá, hogy az én fiam” – mondta a Borsnak a fiú édesanyja.

