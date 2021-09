Anyasága miatt diszkriminálták – jogerősen nyert pert az állami szervvel szemben

A Kúria szerint is anyasága miatt diszkriminált egy nőt az egyik országos állami szerv. A nő munkaszerződését „ismétlődő szülés veszélyére” hivatkozva nem hosszabbították meg, majd az újabb álláspályázatát is elutasították – számol be róla a Telex.



Kép: Pixabay (Illusztráció)

A nő ezután a Magyar Helsinki Bizottság közreműködésével munkaügyi pert indított, amit februárban első fokon még elvesztettek, a Kúria azonban most kedden megváltoztatta a korábbi ítéletet, és jogerősen megállapította, hogy a kismama az anyaságával összefüggésben hátrányos megkülönböztetésnek volt kitéve.

A per első fokon folytatódik, ahol ezután arról kell dönteni, hogy mennyi kártérítés jár a diszkriminációért

– írja a Magyar Helsinki Bizottság.

Röviden annyit érdemes tudni az ügyről, hogy évekkel korábban az egyik országos állami szervnél „ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbítottak szerződést és utasították el álláspályázatát egy kismamának. Hiába dolgozott jól a főnökei szerint, hiába voltak munkatapasztalatai, mégsem alkalmazták tovább. A Magyar Helsinki Bizottság szerint nem ő volt az egyetlen női munkavállaló ennél az állami szervnél, aki jogviszonya alatt „elment szülni”, majd nem foglalkoztatták tovább.

Később kiderült, hogy másik két kismamával is így jártak el ennél az állami szervnél. A nővel dolgozó három férfi gyakornok állásban maradt, a velük induló összes női munkatárs jogviszonya megszűnt.

Egészségbiztosítását az egykori munkahelye megszüntette, és egy mostani kórházi kezelés során szembesült azzal, hogy nincs nyilvántartva jogosultként.

Azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze egykori munkaadóját a munkaviszonyának jogellenes megszüntetése miatti kár megtérítésére és másfél milliós sérelmi díj megfizetésére. Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint önmagában az is jogellenes, hogy határozott idejű szerződésekkel trükközget a munkáltató, miközben ügyfelük jogviszonyát nyilvánvalóan határozatlan idejűnek kell tekinteni.

Különösen súlyos ez a jogsértés, mert egy állami szervnél történt, és több nő is áldozata lett. Sokat hallunk mostanság népességfogyásról, családvédelemről, babaváró támogatásról meg a nők kötelességéről. De jól látszik, az államnak a saját háza táján is akad tennivalója, hogy a szülő nőket és kismamákat ne érje hátrány

– mondta.

Forrás: Telex

Címlapkép: Pixabay