Használjuk ki a jó időt, estére érkeznek a záporok és zivatarok

Erős szél is kísérheti a csapadékzóna megérkezését.

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint kedden a déli órákig túlnyomóan derült, napos idő várható. Délután nyugat felől magasszintű felhőzet vonul fel a Dunántúlon, amely estétől meg is vastagszik, és ekkortól eső, zápor, néhol zivatar ott már előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, de megközelítőleg a Győr-Szeged tengely szélesebb sávjában nagyobb területen is kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő este általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Somogy megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarveszély miatt, ahol az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Kedd éjjel nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, de az ország keleti harmadában még csak fátyolfelhők lesznek az égen. Nem lesz teljesen zárt a felhőtakaró, lesznek átmenetileg kevésbé felhős területek nyugaton is. A Dunántúlon többfelé várható eső, zápor, egy-egy zivatar, majd hajnaltájt már a Duna vonala mentén is kell csapadékra készülni. A délkeleti szél kissé veszít erejéből, de továbbra is lehetnek még élénk széllökések. Hajnalra döntően 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, ugyanakkor az északkeleti, keleti megyék derültebb részein ennél több fokkal hidegebb hajnal valószínű.

Szerdán napközben már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több hullámban várható eső, zápor, néhol (elsősorban a Dunántúlon) zivatar is kialakulhat. Az északkeleti tájakon a legkisebb a csapadék kialakulási valószínűsége, másutt ugyanakkor helyenként kiadósabb mennyiségre is van esély. A délkeleti, keleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, estétől már északnyugatira fordul a légmozgás a Kisalföld térségében. A maximum-hőmérséklet általában 12 és 21 fok között változik, a tartósan csapadékos részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Forrás: met.hu