Varga Judit: "nem igazunk van, hanem mindig igazunk lesz!"

Európában mindenhol vészesen emelkednek a lakossági gázárak – emlékeztet közösségi oldalára írt bejegyzésben Varga Judit.



Fotó: MTI/Soós Lajos

Bejegyzésében kiemelte:

Megvédjük a rezsicsökkentés eredményeit

Az Európában történő lakossági gázár emelkedéssel kapcsolatban megjegyezte:

Ezzel szemben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal napokban megjelent felmérése szerint októberben a földgáz átlagára Budapesten volt a legalacsonyabb Európában, míg a villamos energiáért a magyar háztartások fizették a legkedvezőbb árat az Unióban. A magyar energiapolitika tehát működik!

Varga Judit úgy gondolja, "tudjuk, hogy milyen az, amikor az állam nem áll az emberek mellé a szolgáltatókkal szemben és 15-ször emeli a gáz árát, ahogyan azt tették a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején"

Kiemelte, hogy "nem engedhetjük, hogy visszatérjen ez a sötét korszak".

Nem az emberek pénztárcáját kell terhelni, hanem a klímasemlegesség eléréséhez nélkülözhetetlen megújuló és nukleáris energiatermelést kell továbbfejleszteni.

Szerinte be kell látni, hogy "atomenergia nélkül nincs klímasemlegesség, nincs zöld jövő. Ezt pedig hazánk után már Emmanuel Macron francia elnök is felismerte, miután a tegnapi napon új atomerőművek telepítését jelentette be".

Bejegyzését pedig azzal zárta:

Ez pedig mind csak azt bizonyítja, hogy nekünk, magyaroknak nem igazunk van, hanem mindig igazunk lesz!

Forrás: Facebook

Címlapkép: MTI/Soós Lajos