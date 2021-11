A kötelező oltás miatt több helyen is nehéz lesz az oktatás mondja a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

Több olyan tanár is van az elnök szerint, aki eddig sem vette fel a védőoltást, és kényszer hatására sem fogja, ez pedig kihat a feladatellátásra.

A Népszava cikke szerint hétfőig kellett tájékoztatnia az állami oktatási-nevelési intézmények dolgozóit arról, hogy akik még nem tették meg, azoknak december 15-ig fel kell venniük a koronavírus elleni védőoltás első adagját. Ha ezt határidőre nem teszik meg, akkor még egyszer 15 napot kapnak erre, utána viszont fizetés nélküli szabadságra küldik őket.

Ennek kapcsán a lapnak a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, Horváth Péter arról beszélt, félő, hogy lesznek olyanok, akik eddig megtagadták az oltás felvételét, és kényszer hatására sem fogják beadatni a vakcinát.

Ezzel pedig lesznek olyan óvodák és iskolák, ahol gyakorlatilag nem tudják majd ellátni a feladatokat, ha kiesik néhány pedagógus a rendszerből. Az NPK elnöke úgy látja, bár az átoltottság országos átlagban igen magas a tanárok körében, rgiós szinten már nagyok az eltérések, vannak olyan helyek, ahol mindössze 50-60 szézalék körüli az arány.

A Népszava a cikkében egy vidéki városi iskolát említett meg, ahol a 70 fős tanári karból húszan még nem vették fel az oltást, az intézményvezető pedig attól tart, hogy ez az iskola működését fogja veszélyeztetni, ha ennek a 20 főnek a többsége továbbra sem hajlandó beadatni magának a védőoltást.

"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a pedagógusok körében 90 százalékos az átoltottság. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás úgy véli, 3-5 százalék között lesz azoknak az aránya, akik a kötelezőség ellenére is el fogják utasítani az oltást, ami több ezer tanárt jelent. Szerinte azok, akik megtagadják az oltást, a kormány járványügyi intézkedéseivel szemben is bizalmatlanok, miután nem volt tiszta és világos kormánykommunikáció, és elmaradtak az egyértelmű adatközlések is az oltások hatékonyságával és biztonságosságával kapcsolatban"

