Dübörög a likebajnokság – Orbán Viktor nem tud lépést tartani

Megszokhattuk, hogy politikusaink nem csak a kampányolásba, de a likevadászatba is jócskán belehúztak. Orbán Viktor nemcsak a Facebook-on, de Tiktok-on is rendkívül aktív, és szép számmal gyűjti is a reakciókat, ám idén ezen a fronton is kihívója akadt.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Telex szerint nem kevesebb, mint háromszor annyi like-ot szerzett, mint a miniszterelnök, ezzel jócskán rávert pár kört Orbánra. A likebajnokság harmadik helyén pedig Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti főpolgármester-jelöltje kapott helyet, aki nem sokkal előzte meg Szijjártó Pétert.

Orbán stábja erősen belehúzott, és egymillió fölé tornászta a honatya havi lájkjainak számát. Mindenki más számára meg nemhogy az egy-, de a félmillió lájk is elérhetetlen álomhatárnak tűnik mostanában.

Magyar Péter viszont megint megdöntött minden létező rekordot, három hónap alatt harmadszor vert nagyon sok kört a teljes mezőnyre.