Túl sok volt a covidos – leállt a Honvédkórház egyik sürgősségi ellátása

Ami pedig a stroke-betegek ellátást is érintette az egészségügyi szakértő szerint.

Fotó: Google Street View

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő kedden közölte Facebook-oldalán, hogy egy napra leállt a Honvédkórház neurológiai osztályának sürgősségi ellátása, így a stroke-ellátás és a betegfelvétel is – olvasható a hvg.hu cikkében.

Az egészségügyi szakértő a bejegyzésében azt írta, a Neurológiai Osztályon azért van szünet, mert a fekvőbetegeknél halmozottan észleltek Covid-19 megbetegedést.

Kunetz a bejegyzésében úgy vélekedett, a stroke-os betegek ellátásának leállása súlyos következményekkel jár.

"A stroke egy olyan megbetegedés, amely – bizonyos esetekben – az időben elvégzett kezelés hatására akár maradványtünetek nélkül is gyógyítható. Az időben elvégzett kezelés a tünetek kialakulásától számított 4 és fél óra. A legtöbbször ennyi ideje van betegnek arra (néha bizonyos esetekben valamivel több), hogy megkapja azt az ellátást, amely után jó eséllyel teljesen felépülhet. Ellenkező esetben marad a hosszú rehabilitáció, nem ritkán az addigi aktív életet felváltó ágyhoz kötöttség"

- írta bejegyzésében, amelyhez két hivatalos dokumentumot is csatolt.

Kunetz szerint amennyiben a lakosság teljesen be lenne oltva, akkor a Covid-betegek kórházi terhelése is lényegesen csökkenne, mert a terjedés sebességét is csökkenti a védőoltás, másrészt a fertőzés kimenetelét és a kórházi felvételek számát is.

A hvg.hu megkereste a Honvédkórházat, hogy reagáljanak a bejegyzésben írtakara – egyelőre még nem kaptak választ az intézménytől.

Forrás: hvg.hu