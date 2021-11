Törött volt a mobil kijelzője, így visszatette a tolvaj – videó

Zsebtolvajokat kapott el a rendőrség a VIII. kerületben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a főkapitányság Vagyonvédelmi Osztálya eljárást folytat a 31 éves fővárosi M. Zsolttal és a 36 éves T. Istvánnal szemben, akiket november 23-án délután zsebtolvajlás közben értek tetten egy VIII. kerületi üzletközpontban a rendőrök.

Fotó: YouTube/police.hu/videórészlet

"A nyomozók gyanúja szerint M. Zsolt az egyik gyorsétteremben ült le, majd egy székre terített kabátban kezdett turkálni, miközben társa figyeléssel és takarásával segítette. A zsebes egy mobiltelefont talált, de visszatette, mert törött volt a kijelzője. Ezután egy másik asztalhoz mentek, ahol M. Zsolt elterelte a következő kiszemelt áldozat figyelmét, amíg T. István észrevétlenül magához vette annak pénztárcáját"

- olvasható a közleményben.

A rendőrök a két férfit a helyszínen elfogták, majd a II. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő őket, ahol lopás vétség és lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt ki is hallgatták őket. A két férfit őrizetbe vették a rendőrök, előterjesztették letartóztatásukat is a bíróság felé, továbbá azt is vizsgálják, hogy volt-e közük további hasonló bűncselekményekhez.

Forrás: police.hu