Idegileg összeomlott a Fidesz-propagandista? Vállalhatatlan levélben megy neki szinte mindenkinek

A kormánypárti Pesti TV munkatársa, Jurák Kata igencsak kemény bejegyzéssel jelentkezett be Facebook-oldalán és ment neki szinte mindenkinek.



Fotó: Youtube

Hozzátette:

Nevezhetitek magatokat akárhogyan, akkor is csak egy szerencsétlen, vesztét érző, gyűlölettől fröcsögő kommunista-ivadékok maradtok. Igen, azok vagytok, bármennyire is tagadjátok és húzzátok magatokra a liberalizmus és az emberi jogokért harcoló jótékony álarcot – egyesek még lila színű zászlót is bontanak vagy éppen szivárványosat – ti akkor sem tudtok mások lenni, mint ami a saját valótok: csak uszítani tudtok, csak rombolni. Mert TI mindenen és mindenkin keresztül akartok gázolni, a tisztelet teljes hiányával övezve. Nektek nem számít a haza, a nemzet, a család vagy éppen az, ha valaki hisz Istenben. Ti gúnyolódhattok a keresztényeken, de mi tűrjük az Andrássy úton nyaranta a homokozót. Ti listázhatjátok a jobboldali közszereplőket, ti fenyegethetitek lámpavasra akasztással azokat, akik másként mernek gondolkodni, mint Ti. És mi tűrtünk. Eltűrtük a füttyögést a nemzeti ünnepünkön, a jelképeink gyalázását, mert nekünk "kötelességünk" megbocsátani.

Jurák szerint most van az a pont, amikor azt mondják, "eddig és ne tovább"!

Megjegyezte, hogy nem tűrik tovább, hogy "a nemzeti oldal újságíróit inzultálják, verbálisan és fizikálisan is bántsák"!

És akkor most érkeztem el arra a pontra, hogy tényleg elég volt belőletek! Menjetek el, ha itt ilyen rossz, nem értem, miért vagytok még itt, hisz se Istenetek, se hazátok...Nektek csak a keserűség az úr az életetekben és a rosszindulat. "Be lettél oltva szeretet ellen" – ahogyan Ákos írta egy dalában. Persze tudom, Ákos is fasiszta, hímsoviniszta és elnyomó a szemetekben és miért ne lenne börtönben a helye, ahogyan nekem is, igaz?