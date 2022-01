Dr. Novák Hunor kiakadt, üzent az oltatlan kismamáknak

Nemrég szörnyű tragédia történt Veszprém megyében, szülés után belehalt a koronavírusba egy 25 éves kismama. Az ügy kapcsán reagált Novák Hunor közösségi oldalán.



Fotó: Pixabay

A feleségem szintén regisztrált, már időpontja is volt az oltásra, amikor kiderült: várandós. Tartott tőle, hogy a magzatának árt, de mindenképp be akarta adatni magának, amint túljut a szülésen. Nem így alakult – mondta Zsolt, az özvegye.

- idézte fel Dr. Novák Facebook-oldalán.

Bejegyzésében hangsúlyozta: nem árt a vakcina a magzatnak, sőt. Azt is megemlíti, hogy már 2021 áprilisában tartott egy részletes online előadást, amiben elmondta,

nem csak a COVID vakcina fontos várandósság alatt, hanem más oltás is! Aki nem oltatja magát várandósság alatt, veszélyezteti saját és gyermekének életét is!

- emelte ki.

Fontos tudni, hogy semelyik oltás sem nyújt 100%-os védelmet, ritkán két vagy három oltás után is bele lehet halni a COVID-ba. De oltással a halálesetek kb. 95%-kal csökkenthetők, ezért javasolt oltani! Azaz ha beoltotta volna magát a várandós nő, 95%, hogy most is köztünk lenne, és a gyermek nem anya nélkül nőtt volna fel!