Milliókat ajánl Márki-Zay annak, aki rábizonyítja, hogy hazudott

Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége, ahol többek között arról is beszélt, hogy járt a német nagykövetségen, szó volt Orbán Viktor látogatásáról Putyinnál és az ukrán helyzetről is – számolt be róla az ATV.hu.



Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a műsorban bejelentette, ötmillió forintot ajánl fel azért cserébe, ha valaki bizonyítani tudja a Fidesztől származó, vele kapcsolatos hazugságokat.

Márki-Zay szerinte ez az öt hazugság a következő:

- hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, - beengedné az országba a migránsokat, - fizetőssé tenné az egészségügyet, - Indiába küldené műtétre a magyar embereket, és - bezáratna sürgősségi osztályokat és szülészeteket.

Az Márki-Zay Péter biztos benne, hogy nem kell fizetnie, ugyanis szerinte sosem mondott olyat, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, vagy hogy sürgősségi osztályokat és szülészeteket záratna be.

