Bánhidi szerint most a versenyzők lelkére kell hatni

Azáltal, hogy a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók nem mentek kimondottan jó időket a pekingi olimpia pénteki 500 méteres selejtezőjében, a vasárnapi negyeddöntőben rosszabb helyről startolnak majd, ám Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere szerint el kell hitetni a versenyzőivel, a 3-as vagy 4-es besorolás nem jelent automatikus kiesést.



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Liu Shaolin Sándor a 4-es, testvére, Liu Shaoang a 3-as, míg Krueger John-Henry a 2-es pályáról vág neki az 500 méter negyeddöntőjének.

Fejben kell őket összerakni, és persze a fizikai fáradságot is enyhíteni kell. Voltak már nehezebb helyzetben, és meg tudják oldani, hogy legerősebb számukban is eredményesek legyenek. Világklasszis sprinterek, akik a nagy sebesség mellett történő előzéseket is egyedülálló módon képesek végrehajtani