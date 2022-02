Szeretnének tükörbe nézni, ezért kiállnak alkotmányos jogaikért: a pedagógusok ötöde nem vette fel a munkát

Újabb és újabb iskolák tanárai élnek a polgári engedetlenség eszközével.

A mozgalom lassan országossá duzzad, egyre több vidéki intézményben állnak ki amellett, hogy a sztrájk alapjog. Ennek kapcsán Fejesné Móri Ágnes beszélt a Spirit FM Aktuál című reggeli rádióműsorában, aki a közel 6 ezer fős Martonvásár Beethoven Általános Iskolájának pedagógusa.

Az intézményben jelenleg is tart a polgári engedetlenség, több, mint 50 pedagógus van a tanári karban, közülük 10-en élnek ezzel az eszközzel. Van, aki csak egy időszakra vállalta, de olyan is, aki egyáltalán nem tart ma órát. A pedagógus elmondta: látták az előzményeket, és ezen felbuzdulva azt gondolták, ők is szeretnének tükörbe nézni, és kiállni az alkotmányos jogaikért.

Fejesné Móri Ágnes azt is elmondta, hogy nincs feszültség azok között, akik részt vesznek, és akik nem, illetve azt is, hogy az intézményvezető sem hátráltatta őket. Megemlítette azt is, hogy a szakemberhiány országos, van olyan kollégájuk, aki bár a szakmájának élt, a kötelező oltás bevezetése miatt volt kénytelen elhagyni az iskolát. Megemlítette azt is, hogy a január 30-én megtartott sztrájkhoz is csatlakozott, és azt is, hogy sok támogatást kaptak.

