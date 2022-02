A férfi a közösségi oldalán írt a történtekről.

Fotó: LifeTV/YouTube

Képzeljétek múlt héten sajnos összetörték a kis kék autóm, figyelmetlen volt a sofőr, de hála az égnek senkinek nem lett baja!

– írja legújabb fotójához Hajmásy. Így a követői fellélegezhettek, hiszen Nádai Anikóval nemrégiben jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják.

A sportoló ráadásul arról is hírt adott, hogy nem kellett sokáig szomorkodnia, mert egy szponzoráció keretein belül hamar kapott is egy új Toyotát, amit fotókon meg is mutatott. Erre az egyik követője meg is jegyezte, hogy „Neki csak megszületi volt nehéz!”

Fotó: LifeTV/YouTube