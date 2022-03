Húzóerő műhelyben és terepen, csörlő segítségével

Súlyos munkafolyamatok – Kivitelezési vagy nagyobb szerelési munkák során a nagy súlyok mozgatásához szükség lehet az extra erőre. Ez kiválóan megoldható egy jó minőségű csörlő segítségével, mely a komolyabb terhekkel is megbirkózik. Adott esetben akár terepen is. (x)

A csörlő segítségével hatalmas súlyokat emelhetünk meg

Bizonyos munkák esetén előfordulhat az, hogy olyan súlyokat kell horizontálisan mozgatnunk, tehát emelnünk, melyeket emberi erővel lehetetlen lenne megoldani. Sok esetben pedig az sem mindegy, hogy az ehhez használt eszköz mekkora, hiszen egy kisebb műhelyben képtelenség lenne nagyobb méretű emelőeszközök elhelyezése. Itt jön képbe egy robusztus, komoly erőt képviselő csörlő, melynek segítségével egészen nagy súlyokat mozgathatunk meg könnyedén. Legyen szó akár kézi, akár motoros csörlőről, emelési problémáink garantáltan megoldódnak.

A csörlő és az emelő ugyanakkor nem keverendő össze. Előbbi lényegében egy drótkötélből, a hozzá tartozó dobból, illetve valamilyen hajtásból áll. A funkció mindkét esetben hasonló, azonban érdemes kiemelni az apróbb különbségeket. Az emelők leginkább vertikális, vagyis függőleges tehermozgatást tesznek lehetővé, mely szakemberek és műhelyek számára lehet hasznos. A csörlők legtöbb esetben horizontális, vagyis vízszintes vontatást tesznek lehetővé, mely természetesen szintén fontos lehet egyes munkafolyamatok során.

Emelők és alkalmazásaik

Mielőtt rátérnénk a csörlők alkalmazási lehetőségeire, érdemes kicsit elidőznünk a különféle emelők világában is. Bár az elvégzendő feladat azonos, az alkalmazott technológiák és alkatrészek igencsak eltérők lehetnek. Ezek a különbségek több ponton is megmutatkoznak. Egyrészt, a piacon elérhetők kézi és elektromos hajtású emelők is. Emellett az emelésre használt vontató eszköz is különbözhet. A kínálatban elérhetők drótköteles, poliészter köteles és láncos emelők is. Felhasználási területtől és igényektől függően egyes alkatrészek külön is elérhetők, melyekkel aztán tovább fejleszthető az adott rendszer.

Legyen szó bármilyen emelőről, a lényeg az, hogy könnyedén és biztonságosan legyenek képesek nagy súlyok felemelésére. Egyik legjellemzőbb felhasználási területük az autószervizekhez köthető. Az autók motorblokkja jellemzően kifejezetten nehéz, kizárólag függőlegesen mozgatható alkatrész. Legyen szó akár javítási munkákról, akár különféle felújítási, restaurálási feladatokról, a motor kiemelése emelő nélkül gyakorlatilag lehetetlen. És ha már autóipar: a csörlők is hasonló feladatok ellátásra lehetnek alkalmasak.

Csúszósabb terepen jól jöhet egy csörlővel ellátott autó

Vontatás csörlővel

Bizonyára sokan találkoztak már az úgynevezett off-road járművekkel, terepjárókkal és az első lökhárítóra vagy védőrácsra szerelt drótkötél hengerrel. Ez például a csörlők egyik jellemző alkalmazási területe. Legyen szó akár erdészeti munkákról, akár más, nehezebb terepeken való közlekedést igénylő munkakörről, egy csörlővel ellátott terepjáró lényegében nélkülözhetetlen. Sáros vagy épp havas, fagyos időben a meredekebb terepeken nehéz a feljutás. A csörlő segítségével ilyen helyekre is könnyedén felkapaszkodhatunk járművünkkel.

Azokban az esetekben is jól alkalmazhatók, ha valamilyen nagyobb méretű útakadályt kell arrébb helyeznünk. Egy másik jellemző alkalmazási területe az autóvontatók és trélerek. A lerobbant vagy épp balesetet szenvedett járművek vontatása és platóra húzása kézi erővel megoldhatatlan. Egy kampó és egy csörlő segítségével azonban egyszerűen segíthetünk a bajba jutott embertársainkon.

