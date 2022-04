Négy év munka után "itt állunk a győzelem kapujában" – jelentette ki az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje szombati, budapesti, kampányzáró rendezvényükön.

Fotó MTI/Koszticsák Szilárd

Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy négy év alatt az ellenzéki pártok megértették, össze kell fogniuk. Hat párt teljes egységben indul, van egy közös listájuk, rajta három roma képviselővel, és van egy csodálatos programjuk – fogalmazott.

A kormányfőjelölt szavai szerint csak

"agymosott, megvezetett, félrevezetett szerencsétlen" emberek tudják elhinni, hogy valaki olyan programmal indul a választáson, hogy elveszi a nyugdíjat, megszünteti a minimálbért, átműtteti az óvodás gyerekeket és elküldi "gyermekeinket" meghalni Ukrajnába. Orbán Viktor hazudik, ha nem lenne nagy bajban a Fidesz, akkor nem kellene "ennyire szánalmas (...) hazugságokkal" támadnia

- szögezte le.

Hangsúlyozta, az a programjuk, hogy adómentessé teszik a minimálbért, egy valódi gyermekvédelmi törvényt alkotnak, valamint megduplázzák a gyest, a családi pótlékot, az otthonápolási díjat és az öregkori nyugdíjminimumot.

Márki-Zay Péter kiemelte, ha kormányra kerülnek, akkor nem az állami egészségügyet akarják fizetőssé tenni, hanem szükség esetén ingyenessé teszik a magánegészségügyet is. Hozzátette, bevezetik az eurót, de addig is gátat vetnek az inflációnak.

Külön hangsúlyozta, hogy

megtartják a határkerítést, az EU határőrségét Magyarországra hozzák, miközben önálló határőrséget is felállítanak, és átvilágítják a "Fidesz által beengedett migránsok tízezreit".

A programjuk egyik legfontosabb elemének nevezte, hogy Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Lesz elszámoltatás, első lépésként Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez – jelentette ki a miniszterelnök-jelölt.

Ígéretet tett arra, hogy felemelik a teljes magyar cigányságot és segíteni fognak a legrászorultabbaknak.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, a kutatásaik szerint fej-fej mellett állnak a kormánypártokkal, ezért minden egyes szavazat eldöntheti a küzdelmet. A politikus azt mondta, őszintén hisz a győzelemben és a hitét a fiatalok adják, mert ők fogják meggyőzni a szüleiket majd nagyszüleiket, hogy

váltsák le "hazánk ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát".

A kormányfőaspiráns egyúttal arra kérte hallgatóit, hogy vasárnapig még győzzenek meg egy-két embert.

Újabb témára áttérve azt állította, hogy Orbán Viktor "szégyenné vált Európában", a miniszterelnök nem számíthat annak a NATO-nak a támogatására, ami nélkül nem lehet megvédeni az országot. A jelenlegi kormányfő az ukrajnai háborúról "folyamatosan hazudozik", két hét alatt négyszer változtatott véleményt arról, hogy jöhetnek-e NATO-csapatok Magyarországra, és a "legszánalmasabb hazugsággal" az ellenzéket vádolja – fogalmazott.

Márki-Zay Péter kijelentette, hogy a miniszterelnök elárulta a nemzetet, a NATO-t, Európát és a kárpátalajai magyarokat is.

Orbán Viktor "hazaáruló", egy hazaárulóra tisztességes magyar ember nem szavazhat

- szögezte le.

Zárásként azt mondta, hogy vasárnap "együtt visszanyerhetjük nemzeti büszkeségüket, az egész világon legyen újra büszkeség kimondani, hogy magyar vagyok".

Az eseményen felszólaló Karácsony Gergely főpolgármester az ország újraegyesítésének szükségességéről beszélt, megjegyezve, most az ellenzék megmutathatja, hogy "Orbán nem egyenlő Magyarországgal".

Egykori miniszterelnök-jelöltként kijelentette, Márki-Zay Péternek van a legnagyobb esélye legyőzni a jelenlegi kormányfőt és kivezetni az országot abból a morális, gazdasági és lelki válságból, amelybe Orbán Viktor kormányzása juttatta.

Kiemelte: amit az ellenzék hirdet, az a demokratikus, szolidáris, zöld, európai Magyarország programja, amely nem egymással szemben, hanem egymás mellett fogalmazza meg a nemzetet és Európát, a vidéket és a fővárost.

Karácsony Gergely szerint

"Putyin aljas háborúja Orbán 12 éves politikáját küldte a történelem szemétdombjára", most a történelem jó és rossz oldala között kell választani, és "nem maradhatunk Orbán Viktorral a sötét oldalon".

Kiemelte, a keleti diktatúrák helyett a Nyugathoz kell tartoznunk, a békét kell szolgálnunk.

Hajós András zenész az ellenzék támogatására bíztatta a fiatalokat, mondván, megakadályozhatják, hogy a túlhatalom miatt Oroszország sorsára jussunk.

Iványi Gábor lelkész azt hangsúlyozta:

"senki nem nyugodhat bele abba, hogy nem szabad", a választási győzelem után pedig helyre kell állítani az ország belső és külső rendjét, hiszen "ismét a tisztességes kultúrnépek közé akarunk tartozni".

Kijelentette azt is, hogy "szívére tett kézzel" mondja, küzdeni akarnak Ukrajnának a szabadságáért is. Hangsúlyozta azt is: "semmi más szempont, se rezsicsökkentés, se egyéb gyáva szempontok, önző szempontok ne akadályozzanak meg bennünket, hogy mindig az igazságot cselekedjük".

Az eseményen színpadra léptek az ellenzéki összefogás budapesti országgyűlési képviselőjelöltjei, választókerületüket érintő fejlesztésekről beszélve, az ezekhez szükséges kormányváltás fontosságát hangsúlyozva.