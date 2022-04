Több külföldi városban is sorok alakultak ki a magyarországi szavazás miatt

Pedig elvileg kevesebben jelentkeztek idén külképviseleti szavazásra, mint négy éve.

A hvg.hu cikke szerint Szijjártó Péter külügyminiszter adott interjút szavazás közben a Hír TV-nek, amelyben elmondta, idén kevesebben jelentkeztek a külképviseleti szavazásra, mint négy évvel ezelőtt.

Szavazók az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a szabadkai magyar főkonzulátuson 2022. március 30-án

Fotó, címlapkép: MTI/Molnár Edvárd

A hvg.hu szerint a lap munkatársai és olvasói arról számoltak be, hogy a négy évvel ezelőttiekhez képest jobban lett megszervezve a szavazás lebonyolítása – de még így is sorok alakultak ki.

Londonban például a reggel 6 órai urnyanyitás előtt már sokan várakoztak, de aztán a sor viszonylag hamar lement, köszönhetően annak, hogy nagyobb helyiségben és több szavazófülkével zajlik a brit fővárosban a szavazás. A négy évvel ezelőtti belvárosi helyszín helyett idén a fulhami ILEC konferenciaközpontban alakították ki a szavazókört, ezért nem nagyon kellett az utcán várakozniuk a résztvevőknek.

A cikk szerint ezzel szemben Berlinben dél körülre már hosszú sorban várakoztak a szavazásra várók, a Deutsche Welle helyi tudósítója szerint akár háromnegyed óra is eltelik, mire valaki bejut a magyar nagykövetségre.

Két másik németországi helyszínen, Münchenben és Stuttgartban is hosszú várakozásról számoltak be a lap olvasói, a két városban akár több órás várakozással is számolni kell a csípős hidegben.

Brüsszelben a magyar nagykövetség kulturális intézetében, a Liszt Intézetben bonyolítják le a szavazást, ott is hosszú sor alakult ki, és rengetegen várakoznak az utcán.

A hollandiai fővárosban, Hágában reggel még nem volt sor és nagyon várakozás sem, ám később azonban ott is feltorlódtak a szavazásra várakozók a voksolásra kijelölt szálloda előtt.

A skóciai Edinburgh-ban (amely egyike a három nagy-britanniai szavazókörnek London és Manchester mellett) a hvg.hu-t arról tájékoztatták az olvasók, hogy a szavazásra kijelölt szálloda konferenciatermében volt egy kisebb sor, de flottul ment a szavazás, és a biztosok még arra is figyelmeztették a szavazókat, hogy zárják le és ellenőrizzék a borítékot.